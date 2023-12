Qualità della vita a Milano: la situazione attuale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Milano, intesa come città metropolitana, offre una vasta gamma di opportunità lavorative, culturali e sociali, ma affronta anche sfide legate alla densità urbana e ai costi della vita. In questo senso l'analisi della qualità della vita non può prescindere dal confronto con l'area periferica (al riguardo l'agenzia Gromia nel suo blog suggerisce dove vivere fuori Milano ), la quale pur mantenendo legami con il tessuto urbano può offrire caratteristiche differenti in termini di abitazioni, spazi verdi e accessibilità ai servizi.Milano si colloca all'ottavo posto nella classifica generale, mantenendo la stessa posizione dell'anno precedente. Sebbene non raggiunga il podio, occupato da città come Udine, Bologna e Trento, Milano si distingue per essere un centro nevralgico in termini di affari e lavoro. Tuttavia, rispetto ad altre metropoli, evidenzia delle carenze, specialmente nel settore della giustizia e della sicurezza.L'analisi del Sole 24 Ore si basa su 90 indicatori divisi in sei macro categorie. Milano eccelle nel settore 'Affari e lavoro', confermandosi al primo posto, e mostra buone performance in 'Cultura e tempo libero', classificandosi seconda.Tuttavia, la città registra un calo nel settore 'Ricchezza e consumi', scendendo di 16 posizioni rispetto all'anno precedente, e si colloca solo al 20esimo posto. Per quanto riguarda 'Ambiente e servizi', Milano si posiziona al 41esimo posto, evidenziando un leggero calo, rispetto agli anni precedenti.

Criticità in 'Giustizia e sicurezza'

Uno dei dati più allarmanti per Milano è la sua posizione nel settore 'Giustizia e sicurezza', dove si trova al 107esimo posto. La città registra un alto numero di rapine, con 128 denunce ogni 100mila abitanti, e il peggior dato d'Italia per i furti in esercizi commerciali e furti con destrezza.



Aspetti positivi

Nonostante alcune sfide, Milano mostra segni di crescita in altri settori. Il tasso di natalità è in aumento, così come la superficie media delle abitazioni per famiglia, che segnala un miglioramento del 11,8%.

Anche nel campo immobiliare, Milano vede un incremento del 5,8% nel prezzo medio di vendita al metro quadrato, a testimonianza di un mercato immobiliare dinamico.



Confronto con altre città

Bergamo e Brescia, capitali della cultura per quest'anno, mostrano una crescita significativa, con Bergamo che sale al 5° posto nella classifica generale, grazie alla cura profusa nel mantenimento e nella promozione di attività culturali e all’impegno del territorio per far risplendere al meglio e le bellezze artistiche e architettoniche e le sue tradizioni.

Anche Modena e Aosta si posizionano bene, mentre Firenze, dopo aver occupato il podio nel 2022 (considerata nel complesso la città con la migliore qualità della vita l'anno scorso), si trova quest'anno solo in sesta posizione. Monza e Brianza, conquistando il primato in 'Ricchezza e consumi', evidenzia un notevole salto di qualità.



Situazione delle grandi città

Roma, Venezia, Torino e Genova mostrano difficoltà a risalire nella classifica, riflettendo le sfide che le grandi città affrontano in termini di qualità della vita, in particolare sotto la pressione di emergenze e shock economici recenti.

Milano, pur con le sue criticità, continua a essere una città di riferimento in Italia per quanto riguarda affari, lavoro e cultura.

Le sfide in termini di giustizia e sicurezza richiedono attenzione, ma la città mostra segnali positivi in altri settori come il mercato immobiliare e il miglioramento delle condizioni abitative.

La qualità della vita a Milano rappresenta un equilibrio tra questi diversi fattori, riflettendo la complessità di gestire una metropoli in costante evoluzione.