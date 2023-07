Quanti giorni può durare un safari in Africa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le tempistiche ideali per un safari non sono definibili in senso assoluto dato che l'avvistamento degli animali può essere influenzato da vari fattori, uno su tutti il meteo. Ad ogni modo, come conferma questo approfondimento sul safari in Namibia presente nel blog stograntour.com, tra i più autorevoli sul tema vacanze, in linea di massima 2 o 3 giorni potrebbero bastare per godere di un'esperienza soddisfacente.Ma com’è facile intuire, avendo a disposizione più giorni si può organizzare un safari (o più safari) molto più approfondito, esplorare e conoscere più a fondo l’ambiente, e la fauna, tipica dell’Africa.Vediamo dunque qual è la possibile durata di un safari, partendo dalla durata minima fino alla durata massima.Abbiamo detto che per fare un bel safari in Africa sarebbe bene avere a disposizione almeno qualche giorno: la “toccata e fuga” non è indicata se decidi di visitare una riserva naturale in un continente relativamente lontano. Se però sei già sul posto e vuoi dedicare un solo giorno al safari, puoi organizzare una breve visita in alcune riserve o parchi nazionali, magari vicino a grandi città come Johannesburg o Nairobi. Naturalmente, un safari di un solo giorno è giocoforza un’esperienza limitata.



Già con 3-4 giorni a disposizione per il safari puoi vivere un’esperienza più completa. In qualche giorno, infatti, puoi visitare attrazioni meravigliose come il Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica, o il Masai Mara, in Kenya. Tre giorni possono essere sufficienti per avvistare gli animali tipici dell’Africa, tra cui i Big Five, e vivere l'esperienza di una sistemazione in lodge o tende da safari.

In 5-7 giorni l’esperienza diventa ancora più profonda. In questo lasso di tempo, puoi infatti esplorare più aree o riserve durante il loro safari, aumentando le possibilità di avvistare leoni, elefanti, giraffe, zebre e tutti gli altri animali africani. Per esempio, in 5-7 giorni puoi visitare approfonditamente il Parco Nazionale del Serengeti e il Cratere di Ngorongoro in Tanzania.

Se hai più tempo a disposizione, magari 10-14 giorni, e vuoi vivere una vacanza tutta dedicata alla natura selvaggia africana, puoi decidere di spostarti tra diverse destinazioni, esplorare riserve meno conosciute rispetto a quelle più famose e vivere un'autentica vacanza avventura.



Come decidere la durata di un safari (e come organizzarlo)



La prima domanda che dovresti farti è semplice: cosa mi aspetto da questa vacanza? Cosa voglio vedere? Se vuoi vedere quanti più animali possibili e la tua idea di vacanza è legata alla natura, dovresti dedicare ai safari dai 4 ai 7 giorni. Se invece il safari è solo una piccola tappa della tua vacanza, allora puoi anche decidere di dedicargli da 1 a 3 giorni. Per esempio, per vivere un’esperienza ancora più autentica potresti decidere di fare un safari a cavallo o a bordo di una canoa: i tempi, in questi casi, si allungano e potrebbero dunque servirti qualche giorno supplementare.



Prepararsi al safari “lungo”: cosa portare con sé



Se decidi di fare uno o più safari della durata di 5-10 giorni, dovrai prepararti adeguatamente ad affrontare eventuali problemi e inconvenienti. Oltre all’abbigliamento tecnico, servono un repellente per insetti efficace e un kit di farmaci completo: problemi come la dissenteria possono essere frequenti, quindi è bene evitare problemi di salute, anche i più piccoli.



In conclusione



Un safari in Africa può durare un giorno soltanto come dieci giorni. Naturalmente, se vuoi vivere un’esperienza completa, profonda, ammirare quanti più animali possibili e goderti una vera vacanza avventura, meglio dedicare al safari (o ai safari) almeno 3-5 giorni. Non dimenticare di attrezzarti a dovere per affrontare una vacanza nella natura: abbigliamento adeguato, repellente per insetti e medicinali non possono mancare.