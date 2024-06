Quanto durano i corsi di trucco permanente?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Risparmiare tempo. Nei momenti più concitati saremo comunque trucciati, senza il bisogno di dover spendere tempo per farlo; Risparmiare denaro.

Spesso un trattamento è molto più economico del costante acquisto di prodotti destinati a finire in poco tempo o anche a rovinarsi per poi essere buttati; Risparmio ecologico. Anche l’ambiente ringrazia questa nuova tecnica, i trucchi infatti nella loro produzione rappresentano un altro tassello nell’impatto ambientale dell’uomo sulla terra, per cui ridurlo è molto importante.

Basi del corso di trucco permanente.

In questa sezione imparerai a lavorare su tutti i tipi di pelle che potrebbero capitarti. Imparerai a studiarne la pigmentologia e la colorimetria, a gestire le controindicazioni dei trattamenti e dunque ricevere il paziente anche dopo per curarlo. Imparerai a conoscere tutta la strumentazione del tuo mestiere e per eseguire i tuoi trattamenti. Lezioni pratiche su labbra e sopracciglia. In questa fase inizierai a fare pratica sulla carta, studiando come creare una sfumatura completa che riguardi appunto le sezioni labbra e sopracciglia. Finendo poi con un lavoro completo su cliente nelle sue varie fasi. Lezioni pratiche sugli occhi. Anche in questa fase inizierai a fare pratica partendo dalla carta per truccare prima un occhio e poi l’altro. Imparerai a sfumare meglio per rendere le sopracciglia tatuate realistiche e più naturali. Finendo poi con un lavoro completo su cliente nelle sue varie fasi. Nozioni di marketing e legali. Il corso ti insegnerà anche alcuni elementi importanti ovvero come saper vendere i tuoi servizi, ma anche nozioni legali sul tuo mestiere, così da non arrivare impreparati.

I corsi di trucco permanente più comuni hanno una durata di circa 5-7 giorni. In questo periodo di tempo gli studenti e professionisti coinvolti possono imparare tutto quanto riguarda questo nuovo mondo in crescita e rispondere così alla richiesta sempre più pressante dei clienti.Il trucco permanente ha infatti tantissimi vantaggi per ogni persona, permette infatti di:Queste sono alcune ragioni che dovrebbero portarti a investire questa settimana circa, ovvero la durata di un corso di trucco permanente.Altro importante fattore da considerare sono gli elementi di questa materia che andrai a imparare durante il corso. Ovviamente a seconda della specifica insegnante il corso potrebbe avere delle piccole differenze (vedi ad esempio il programma di https://maisonacademy.it/ ), ma in generale dovrebbe avere una struttura di questo tipo:Il corso di trucco permanente ti prepara al lavoro in ogni suo aspetto, aiutandoti a imparare tutti gli aspetti più importanti del trucco per ogni cliente. Ma ti aiuta anche nella parte burocratica e più noiosa del lavoro indipendente.