Recinzioni: sempre più gettonate le soluzioni a pannelli modulari

Chi sceglie questi sistemi non lo fa solamente per impedire le intrusioni di soggetti non desiderati, ma lo fa anche per delimitare la propria area e per impedire che i bambini o gli animali domestici possano uscire da una zona sicura, creando pericoli non solo per loro, ma anche per chi passa nelle vicinanze in quel momento.Però le recinzioni non sono tutte uguali: ne esistono diverse tipologie, quindi la scelta del modello giusto deve essere fatta sulla base di alcuni parametri funzionali ed estetici.L'utilizzo dei pannelli modulari è un grande classico di questo particolare mondo: sono soluzioni molto versatili, che permettono di creare delle recinzioni efficaci senza andare ad influire in modo negativo sull'aspetto della proprietà.Un vero e proprio punto di riferimento per quello che riguarda i sistemi per la realizzazione di recinzioni a pannelli modulari è Reti Rusconi, storica azienda con oltre 60 di esperienza nel settore, che si contraddistingue per una produzione 100% Made in Italy.Le proposte di Reti Rusconi sono particolarmente versatili e adatti in diverse situazioni, sia nell'ambito di contesti residenziali che negli ambienti industriali. I moduli hanno una struttura rigida e solida: sono composti da interassi che possono essere adattati al caso specifico e da una maglia di rete metallica a fili di diametro importante.Le recinzioni composte con questi elementi hanno quindi un aspetto semplice, molto lineare e pulito, ma anche elegante. Anche per questo motivo si tratta di un'opzione valida praticamente per qualsiasi contesto, anche se per via della sua rigidità, l'installazione è consigliata sui terreni pianeggianti.

I vantaggi delle recinzioni create con i pannelli



L'utilizzo dei pannelli modulari comporta una serie di vantaggi: questo ha fatto sì che tale opzione si sia rapidamente affermata come una delle soluzioni più apprezzate nel campo delle recinzioni.

Il primo vantaggio è rappresentato dalla robustezza garantita dagli spessi fili della rete. L'elenco dei pro continua con la praticità, perché si tratta di un tipo di recinzione molto facile da posare, soprattutto se viene installata su muretti o superfici regolari.

Ulteriori vantaggi si possono riscontrare nell'estetica, perché i pannelli, come detto, creano una recinzione dalla linea pulita ed elegante, che non va in alcun modo a penalizzare l'aspetto della proprietà, anzi.

Infine merita di essere segnalata la versatilità, perché Reti Rusconi propone un'ampia gamma di soluzioni a livello di colore, diametro dei fili che compongono la rete, dimensioni del pannello e così via; offrendo soluzioni adatte a qualsiasi situazione.



I modelli disponibili



Tra i diversi modelli proposti da Reti Rusconi è possibile annoverare il pannello Basic 200 ha una larghezza di due metri e la rete è composta da fili di 4 millimetri di diametro che creano una maglia di 55 x 200 millimetri. Il colore standard è il classico verde RAL 6005, ma sono possibili le personalizzazioni.

Il pannello Royal 200 ha una larghezza di due metri; le dimensioni della maglia sono di 50 x 200 millimetri, mentre i fili hanno un diametro di 5 millimetri; questo modello è disponibile nei colori verde e micaceo.

Il pannello Royal 250 ha caratteristiche simili al modello appena visto, ovvero maglia da 55 x 200 millimetri e filo da 5 millimetri, ma se ne distingue per la larghezza del pannello, che è di due metri e mezzo. I colori disponibili sono il verde e l'antracite.