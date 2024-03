Road to ChangeUP: evento esclusivo e gratuito per le aziende

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra i vari temi trattati, si parlerà in particolare dei processi di Fatturazione Elettronica Internazionale, della digitalizzazione delle procedure di Import/Export e del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti insieme a molti esperti e al prof. Benedetto Santacroce.In particolare il focus sarà:- Analizzare gli impatti delle recenti novità normative sull’impresa internazionale: focus su fatturazione elettronica europea, digitalizzazione dei processi doganali Import ed Export, nuovo registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti.- Individuare le migliori strategie e tecnologie che consentano alle aziende di sfruttare la norma per compiere con successo il proprio percorso di transizione digitale.

L’appuntamento è mercoledì 27 marzo a Modena e precisamente all’Executive SPA Hotel di Fiorano Modenese per capire insieme come sfruttare i cambiamenti normativi e promuovere la transizione digitale ormai diventata inevitabile.



Agenda:

Registrazione & Welcome Coffee

Benvenuto & Introduzione all’evento

Archiva Group da 25 anni a fianco delle imprese per la transizione digitale

Nuovi obblighi normativi per le aziende: Fattura Europea e IVA, AIDA 2.0 e RENTRI. Quali sono gli impatti?

La tecnologia che abilita la norma: sfruttare i cambiamenti di legge per promuovere la transizione digitale

Domande & Risposte

Lunch Buffet & Networking

Per iscriversi in maniera totalmente gratuita clicca qui.