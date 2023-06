Rughe e borse sotto agli occhi? La migliore routine e i migliori cosmetici per combatterle

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Se la si adotta come routine serale, l’ideale è partire dalla corretta detersione.Durante il giorno, infatti, sulla pelle del viso si accumulano sporco, polvere, cellule morte, residui di trucco: rimuoverli accuratamente è lo step zero di qualsiasi tipologia di skincare. Considerato quanto delicata è la pelle del contorno occhi, meglio scegliere un prodotto ad hoc come uno struccante bifasico o uno struccante micellare: sono prodotti che funzionano bene nell’eliminare il trucco – anche quello waterproof – ma che non stressano eccessivamente la pelle.A pelle pulita la routine per il contorno occhi continua applicando trattamenti specifici dall’azione anti-aging o, se si interviene quando borse sotto agli occhi e rughe sono già ben evidenti, dall’azione pro-aging. Il siero o la crema migliore per il contorno occhi sono, cioè, quelli che contengono principi attivi antiossidanti: dai polifenoli all’olio di rosa mosqueta, le alternative non mancano neanche tra i soli principi attivi naturali.

Non ci sono differenze sostanziali, non in termini di efficacia almeno, tra siero e crema per il contorno occhi: il primo potrebbe risultare più denso e meno pratico da applicare, ragione per cui il consiglio classico è di riservarlo alle routine serali e preferire durante il giorno anche per il contorno occhi delle creme, se non addirittura degli stick, dalla texture più leggere e più facilmente assorbibili.



A fare davvero la differenza, e cioè a rendere i risultati più o meno visibili e in più o meno tempo, è come si applicano i cosmetici contro rughe e borse sotto agli occhi. La prima regola è non avere fretta, la seconda essere generosi con la quantità di prodotti, la terza continuare a massaggiare il siero o la crema per il contorno occhi finché non è completamente riassorbito. Lo si può fare utilizzando i polpastrelli, muovendoli in piccoli movimenti circolari o leggeri picchiettii, ma non mancano oggi in commercio strumenti appositi per la skincare del contorno occhi e cosmetici in formato roll-on. Più sono veloci e più i movimenti aiutano a drenare i liquidi e ridurre il gonfiore delle borse e a ridare alla pelle segnata dalle rughe tonicità ed elasticità.



Periodicamente si possono aggiungere alla propria routine per il contorno occhi anche trattamenti d’urto come quelli che prevedono l’utilizzo di patch occhi – scegliendo quelli che abbiano una formulazione più efficace contro le rughe e i segni del tempo – o come lo yoga facciale.