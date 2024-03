Sequoia e Digit: la rivoluzione logistica di Amazon

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Amazon, il colosso dell'e-commerce, ha implementato una flotta di carrelli robot altamente sofisticati nei suoi centri di distribuzione in tutto il mondo. I loro nomi sono Sequoia e Digit e sono nati per movimentare i carichi, ottimizzare i processi di smistamento e organizzazione dei prodotti, riducendo i tempi di consegna e aumentando la soddisfazione del cliente.Sequoia è un sistema robotico all'avanguardia che migliora l'efficienza del processo di smistamento. Utilizza algoritmi di visione artificiale e meccanismi di presa adattabili per organizzare rapidamente una vasta gamma di pacchetti, riducendo i tempi di elaborazione degli ordini e aumentando la capacità di gestione dei volumi di lavoro.

Parallelamente, Digit, un robot bimane che può navigare autonomamente, è stato creato per trasportare merci all'interno dei magazzini. La sua agilità e capacità di manipolare oggetti di diverse dimensioni e forme lo rendono essenziale per operazioni che richiedono flessibilità. Dotato di sensori avanzati, Digit è progettato per operare in sicurezza accanto ai lavoratori umani, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e ergonomico.



Questi automi sono progettati per ottimizzare i processi di smistamento e organizzazione dei prodotti, riducendo i tempi di consegna e aumentando la soddisfazione del cliente. La loro capacità di navigare autonomamente attraverso i corridoi dei magazzini, trasportando merci da un punto all'altro con precisione e agilità, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella logistica moderna.



Cosa fare invece con i carichi più pesanti nel mondo industriale?



Mentre le soluzioni robotiche come Sequoia e Digit possono essere implementate nei processi di smistamento dei trasporti leggero, bisogna fare un discorso diverso per la movimentazione di carichi pesanti.



A causa del peso elevato e dei requisiti esigenti di sicurezza del carico e degli operatori, sono stati creati dei carrelli per la movimentazione di carichi pesanti. Un esempio di questi dispositivi sono i carrelli prodotti da Mouvers www.mouvers.it, la cui robustezza e maneggevolezza li rende ottimali per la gestione dei carichi pesanti (anche fino a decine di tonnellate) in ambienti angusti. In questi luoghi la sicurezza e l’affidabilità sono dei criteri da rispettare minuziosamente e, grazie all’invenzione di questi carrelli a rulli elastici, si stanno aprendo nuove strade verso l’ottimizzazione dei processi produttivi.



In conclusione, l'adozione di robot nei magazzini di Amazon e l'evoluzione dei carrelli per la movimentazione di carichi pesanti evidenziano un trend inarrestabile verso l'automazione nel mondo industriale. Questa evoluzione promette di ridefinire i parametri di produttività e sicurezza nel lavoro. Con l'avanzare della tecnologia, il futuro dei magazzini e della produzione industriale si prospetta sempre più interconnesso, efficiente e sicuro, segnando un'era di trasformazione guidata dall'innovazione robotica.