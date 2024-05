Serramenti minimali e innovazione tecnologica: la nuova frontiera del risparmio energetico secondo Malerba Infissi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

serramenti a Padova Malerba Infissi , si è affermato come un vero pioniere in questo ambito, anticipando la tendenza del mercato: Gli infissi dallo stile minimal. Gli abbiamo chiesto qualche suggerimento per questo articolo.La scelta dei serramenti per una casa non è mai stata così importante. Oltre all'aspetto estetico, è fondamentale considerare l'impatto sul risparmio energetico e sul comfort abitativo. Malerba Infissi ha percepito questa esigenza fin dagli esordi nel lontano 1986, consolidando la propria posizione di leadership nel triveneto nel settore dei serramenti di alta qualità. La rivoluzione degli infissi minimali, abbracciata dall’azienda, non è solo una questione di design.

Questi serramenti, contraddistinti da profili sottili e vetri ampi, offrono vantaggi tangibili anche oltre all'estetica moderna e minimalista. Grazie all'utilizzo di materiali ad alte prestazioni come l’alluminio e tecnologie avanzate, questi serramenti garantiscono un'efficace isolamento termico, riducendo la dispersione di calore tra l'interno e l'esterno dell'abitazione.



L'isolamento termico è cruciale per il risparmio energetico e il comfort abitativo, consentendo una riduzione significativa della dipendenza dai sistemi di riscaldamento durante i mesi invernali e di climatizzazione durante i mesi estivi. Inoltre, la tenuta all'acqua e all'aria garantita da questi serramenti contribuisce a proteggere l'abitazione da infiltrazioni indesiderate e a creare un ambiente interno salubre e tranquillo.



Malerba Infissi si distingue non solo per la qualità dei suoi serramenti minimali, ma anche per il Metodo Domus, un processo ottimizzato che garantisce la massima qualità dall'analisi delle esigenze del cliente fino all'installazione dei serramenti.



La garanzia di 10 anni su tutti i serramenti minimal conferma l'impegno costante dell'azienda verso la soddisfazione del cliente e la qualità del prodotto.



Ma quali sono le opzioni disponibili per gli acquirenti nel vasto panorama dei serramenti?



Tre materiali predominanti si distinguono sul mercato: il PVC, l'alluminio e il legno. Ognuno di essi offre una serie di vantaggi e svantaggi unici, che è importante considerare attentamente prima di prendere una decisione.



Il PVC è ampiamente diffuso per la sua convenienza economica, la resistenza alla corrosione e la facilità di manutenzione. Tra i suoi principali vantaggi vi è il costo accessibile rispetto ad altri materiali, rendendolo una scelta popolare per chi ha un budget limitato. Inoltre, il PVC è noto per la sua resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti umidi o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Tuttavia, il PVC potrebbe non offrire la stessa durata e resistenza nel tempo rispetto all'alluminio o al legno, e alcuni acquirenti potrebbero preferire l'estetica più tradizionale di quest'ultimo.



L'alluminio, d'altra parte, si distingue per la sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Questo materiale è particolarmente adatto per serramenti di grandi dimensioni, in quanto offre una struttura solida e resistente che può sostenere vetri più ampi in grandi vetrate scorrevoli. Inoltre, i profili snelli e raffinati dell'alluminio conferiscono un'estetica moderna e minimalista ai serramenti, consentendo un'abbondante ingresso di luce naturale negli interni. Tuttavia, l'alluminio potrebbe risultare più costoso rispetto al PVC e richiedere una manutenzione periodica per preservarne l'aspetto e le prestazioni nel tempo.



Infine, il legno è apprezzato per il suo calore naturale e l'estetica classica che conferisce agli ambienti. Questo materiale ecologico può essere facilmente personalizzato per adattarsi a diversi stili architettonici e preferenze estetiche. Tuttavia, il legno richiede una manutenzione regolare, inclusa verniciatura e trattamenti antiparassitari, per preservarne la bellezza e la resistenza nel tempo. Inoltre, il legno potrebbe essere più suscettibile al deterioramento a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e all'umidità rispetto al PVC o all'alluminio.