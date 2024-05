Una barca con equipaggio a volte è meglio: ecco quando conviene noleggiarla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

D’altro canto, vi sono delle circostanze nelle quali la presenza di equipaggio è una necessità da cui non si può prescindere, in quanto costituisce un vero e proprio obbligo: è il caso che si verifica per esempio quando a bordo nessuno dispone di una patente nautica, e quindi la barca deve essere per forza affidata a un professionista.

Può anche capitare che una società di charter consenta il noleggio di una barca solo con equipaggio, magari per le dimensioni del mezzo.



Che cosa cambia fra il noleggio e la locazione

Se si sceglie di utilizzare una barca per pochi giorni o comunque per un periodo di tempo limitato, è possibile scegliere fra due opzioni differenti: il noleggio permette di affittare il mezzo unicamente con equipaggio, mentre la locazione – a volte definita anche bareboat – prevede la fruizione di barche senza equipaggio. A seconda della soluzione per cui si decide di optare, le autorizzazioni necessarie possono essere diverse. Infatti, le barche noleggiate con equipaggio sono di solito i superyacht, vale a dire mezzi che vengono concepiti proprio per accogliere a bordo l’equipaggio, in alcuni casi perfino molto nutrito. Invece, fra le barche bareboat ci sono quelle delle società di charter, che quasi sempre non superano i 24 metri.



Equipaggio a bordo o no?

Chi si appresta a richiedere il noleggio catamarano con skipper dunque deve essere consapevole di tali differenze. I superyacht sono noleggiati, come si è visto, con l’equipaggio a bordo: esso è composto da professionisti che hanno ricevuto una formazione dedicata in scuole specializzate, e che in genere hanno alle spalle diversi anni di esperienza maturata su grandi imbarcazioni. I componenti dell’equipaggio padroneggiano senza difficoltà l’inglese e non di rado anche altre lingue. Per le barche delle società di charter, invece, è la società stessa che fornisce l’equipaggio, il quale però risulta ingaggiato da coloro che noleggiano la barca. Mentre i membri di un equipaggio di un superyacht sono imbarcati in genere per tutto l’anno, sulla base di contratti che quasi mai sono italiani e molto più spesso sono stranieri, nel caso della locazione gli equipaggi sono di solito ingaggiati in base alle specifiche necessità, e dunque di volta in volta. Le situazioni abusive in vigore fino a qualche anno fa per fortuna ora si sono diradate, anche in virtù di normative nuove che hanno permesso una maggiore regolarità delle prestazioni di lavoro offerte.



Come è fatto un equipaggio

Per quanto concerne la locazione, gli equipaggi di barche di dimensioni medie e grandi possono essere composti da una persona sola – vale a dire lo skipper – o da più persone: in questo caso, oltre allo skipper ci sono il cuoco, l’hostess e il mozzo. Quando l’equipaggio è obbligatorio, come avviene per le imbarcazioni di dimensioni più grandi, esso non è quasi mai assunto per un anno intero ma viene ingaggiato solo per la stagione. I componenti, comunque, hanno una notevole dimestichezza con la barca, proprio perché sono abituati a frequentarla per lungo tempo.



