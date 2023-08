Vacanze in Calabria: quali sono le spiagge più belle

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tutta la riviera dei cedri nel Golfo Di Policastro merita di essere visitata ma la spiaggia migliore della zona è sicuramente quella di San Nicola Arcella. Nella zona tra Praia A Mare e Scalea, potete trovare un ampio litorale sabbioso bagnato da un mare davvero incantevole con le sue mille tonalità tra il blu e l'azzurro. Tutto intorno potrete notare delle basse scogliere e alle spalle le alture del Parco Nazionale Del Pollino. Vale la pena fare le vacanze in Calabria in un villaggio turistico in questa zona dove il mare è una cartolina vivente.Invece nella zona del golfo di Squillace, la località che non lo potete perdere è Soverato, soprannominata anche la perla dello Ionio proprio per la bellezza delle sue spiagge.La baia di Soverato è talmente bella che è stato istituito un parco marino regionale per conservare la sua particolare natura che conta anche colonie di cavallucci marini.Sulla costa tirrenica della Calabria, le tre baie di Grotticelle sono tra le spiagge più belle della regione. Culminano con il promontorio di Capo Vaticano dove il mare assume una colorazione che più blu non si può. Le spiagge in questa zona sanno essere un vero incanto grazie alla bianca sabbia sottile e la tipica macchia mediterranea.Oltre ad essere la città del gelato, Pizzo Calabro è una destinazione perfetta per trascorrere le vacanze al mare. Nelle vicinanze del borgo situato nel golfo di Santa Eufemia, sono presenti molte spiagge sia sabbiose che tra gli scogli. Una da non perdere assolutamente è quella di Seggiola che si trova al centro della roccia di tufo su cui sorge Pizzo Calabro, un luogo davvero incantato ma soprattutto all’ora del tramonto.

Chianalea



Nella lista delle spiagge più belle della Calabria, non poteva mancare Chianalea di Scilla. Questa distesa di piccolissimi sassolini si trova proprio ai piedi del pittoresco borgo di Chianalea, soprannominato anche piccola Venezia. Con le colorate casette dei pescatori alla schiena e il mare dell'acqua trasparente davanti, questa spiaggia è davvero molto romantica. Nelle giornate più limpide che sono naturalmente piuttosto frequenti, lo sguardo arriva fino alle Isole Eolie e alla costa siciliana.



Diamante



Se invece siete nella costa nord-occidentale della Calabria, cioè sul Tirreno, la spiaggia di Diamante nella riviera dei cedri è la destinazione che fa al caso vostro. Troverete un mare con acqua cristallina e trasparente che consente di avvistare il fondale anche a diversi metri dalla riva. Proprio di fronte alla spiaggia, avvistate all'isola di Cirella.



Tropea



Per concludere la lista delle spiagge più belle della Calabria, non poteva mancare Tropea, una delle località più famose in assoluto. Tra la rocca di Isola Bella e la spiaggia della Rotonda, dirigetevi a Marina dell'isola caratterizzata da un litorale di sottile sabbia bianca che mette ancora più in risalto il colore azzurro trasparente del mare.