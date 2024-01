Visto di conformità e compensazione credito Iva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nello specifico il visto di conformità è un controllo effettuato da professionisti abilitati (come dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro) sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito, e serve a confermare che le informazioni presentate siano corrette e conformi alla legge.Per le aziende che utilizzano tale strumento accedere alla compensazione del credito IVA rappresenta un indubbio vantaggio in termini ottimizzazione fiscale, ottenendo una maggiore liquidità disponibile (non dovendo corrispondere l’IVA maturata) e conseguente capacità competitiva potendo destinare tali somme ad investimenti strategici.

Per i crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000 euro, è obbligatorio apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA per poterli compensare tramite il modello F24 qualora si voglia procedere ad una compensazione c.d. orizzontale, ovvero con imposte diverse dall’IVA.

Questo controllo è necessario per evitare abusi e garantire la corretta applicazione delle norme fiscali. Inoltre, è stato chiarito che il limite di 5.000 euro si riferisce all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione; più precisamente va distinto che trattasi di un credito IVA annuale o trimestrale, nel primo caso ovviamente dovrà farsi riferimento all’anno di maturazione del credito, a differenza del credito trimestrale che matura nel corso dell’anno solare.



Costo del visto di conformità



Il costo per l'apposizione del visto di conformità può variare in base al professionista scelto e all'entità del lavoro necessario per la verifica.



Generalmente il costo del visto IVA è un servizio professionale parametrato in virtù dell'importo del credito che si intende compensare e del livello di complessità della verifica richiesta misurata anche in termini di quantità documentale prodotta dall’azienda richiedente.



Soggetti legittimati al rilascio



Il visto di conformità può essere rilasciato da professionisti qualificati come gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese. Questi soggetti devono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di visto ed essere muniti di apposita assicurazione professionale.

In conclusione il visto di conformità è uno strumento che, se da un lato si pone quale tutela e garanzia per la finanza pubblica attesi i controlli effettuati da un professionista terzo, dall’altro rappresenta un indubbio vantaggio per le aziende che ottengono una maggiore liquidità immediata.