Weekend outdoor: guida ai dintorni di Trieste

Nell’articolo si propongono due diverse alternative per godersi questi panorami: che si tratti di andare a piedi o in bici, nei dintorni di Trieste chiunque può trovare l’attività più adatta alle proprie necessità.Per assicurarsi un weekend dinamico e senza intoppi, è essenziale preparare un bagaglio pratico e compatto, meglio se uno zaino se composto da materiali leggeri ma resistenti. Riguardo ai vestiti da portare con sé, si consiglia concentrarsi su indumenti stratificabili: giacche impermeabili, t-shirt ma anche maglie termiche e sottili possono rivelarsi fondamentali nel garantire il giusto comfort in caso di variazioni meteorologiche improvvise.

Ugualmente importante è la selezione delle scarpe: devono essere comode e robuste, in grado di proteggere le articolazioni dai dislivelli che si possono incontrare nei percorsi sterrati. In questo senso è consigliabile investire in un buon paio di scarpe da trekking. È importante ottimizzare lo spazio nello zaino poiché, oltre ai vestiti, potrebbe essere utile portare con sé diversi gadget e accessori che possono migliorare l’esperienza. Come prima cosa, il power bank per ricaricare tutti i propri dispositivi elettronici, come smartphone e fotocamera



Meglio concentrarsi su gadget multifunzionali pensati per occupare poco spazio come il power bank, ce ne sono di piccoli e potenti, la nuova sigaretta elettronica dal design tascabile, come questa ad esempio sottile e leggera, oltre ad una fotocamera compatta per immortalare i paesaggi che si incontreranno.



Considerando, inoltre, che si starà a contatto con la natura in luoghi dove potrebbe mancare la linea, delle mappe cartacee del percorso e delle torce frontali LED possono rivelarsi elementi preziosi nel caso remoto di emergenze.



Non va trascurato neanche lo spazio che possono occupare i prodotti per l'igiene personale: optare per asciugamani in microfibra e piccoli kit da viaggio contenenti giusto gli articoli essenziali, come ad esempio detergenti solidi e creme multiuso, permetteranno di avere tutto il necessario senza incidere su volume e peso dello zaino.



A piedi: il sentiero della Salvia



L’offerta per chi ama il trekking nei dintorni di Trieste non manca affatto, si va dai percorsi più impegnativi a quelli alla portata id tutti. Tra questi il Sentiero della Salvia è un percorso naturalistico di circa 2,5 km privo di particolari dislivelli che collega Aurisina alla frazione Santa Croce.



Di facile percorrenza, si tratta di un percorso che costeggia il ciglio del Carso con viste mozzafiato su tutto il Golfo di Trieste: si potrà ammirare da Punta Salvore in Slovenia al Castello di Miramare, fino alle montagne friulane. Il sentiero è adatto a tutti gli amanti del trekking e delle bellezze naturalistiche, soprattutto quando si visita in giugno, periodo della fioritura della salvia.



Il suo nome, infatti, si deve alla presenza della pianta che cresce rigogliosa lungo tutto il percorso, ma è bene sapere che è conosciuto anche con il nome di “Sentiero Weiss”, così da non entrare in confusione in caso si vogliano cercare maggiori informazioni.



Passione bici: la ciclopedonale Giordano Cottur



Una suggestiva opzione per un'escursione in bici nei dintorni di Trieste è rappresentata dalla ciclopedonale dedicata a Giordano Cottur, una figura storica nel campo del ciclismo. Questa ciclopedonale, che si estende dal centro di Trieste verso il Carso e il confine sloveno, offre un percorso agevole e accessibile a tutti.



Il punto di partenza si trova nel rione di San Giacomo, da cui la pista si dirige gradualmente verso l'alto fino alla Riserva naturale della Val Rosandra e fino a Draga Sant'Elia. Il percorso segue principalmente l'antica linea ferroviaria che un tempo collegava la stazione di Trieste/Campo Marzio con quella di Erpelle in Slovenia.



Con una lunghezza di soli 12 chilometri, che possono essere completati in meno di 2 ore, questa ciclabile offre l'opportunità di ammirare suggestivi paesaggi bucolici, tra cui frutteti, boschi e dirupi, nonché di esplorare il Carso in tutte le sue forme, attraversando viadotti, massicciate e alcune brevi gallerie illuminate.