Autotrasporto, patenti anche ai 17enni purchè accompagnati

Hanno inoltre suggerito di rendere obbligatori i controlli sanitari al momento del rilascio e del rinnovo della patente di guida.



Secondo le norme proposte, i conducenti inesperti dovrebbero sottoporsi a un periodo di prova di almeno due anni, durante il quale sarebbero previste alcune restrizioni, come pene più severe per la guida non sicura e un limite massimo di 0,2 g/l di alcol alla guida. Per attenuare la carenza di autisti professionisti, i deputati concordano di consentire ai 18enni di ottenere una licenza per guidare un camion o un autobus con un massimo di 16 passeggeri, a condizione che siano in possesso di un certificato di idoneità professionale. In caso contrario, il limite di età sarà innalzato a 21 anni.



Inoltre, anche i 17enni potrebbero ottenere una patente di guida per autocarri se accompagnati da un autista esperto.



I parlamentari sostengono la proposta di adattare la formazione e i test dei conducenti per prepararli meglio alle situazioni di guida reali e per sviluppare la loro consapevolezza dei rischi, in particolare nei confronti di utenti vulnerabili come pedoni, ciclisti e utenti di scooter e biciclette elettriche. 'L'uso sicuro del telefono durante la guida, la guida in condizioni di neve e scivolosità, i rischi legati agli angoli ciechi, i sistemi di assistenza alla guida e l'uso del veicolo in relazione all'ambiente e alle emissioni dovrebbero far parte dei test di guida', sottolinea il mandato. Infine, per sostenere il mercato unico dell'Ue, i deputati sono favorevoli alla possibilità per i conducenti di ottenere una patente di guida digitale, disponibile su un telefono cellulare e del tutto equivalente alla patente di guida fisica.