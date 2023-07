Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un lavoro, quello dell’autotrasportatore, particolarmente duro e che, in alcune realtà geografiche come la Sardegna in questa estate torrida, costringe a condizioni di vita estreme - continua Cinzia Franchini -. Condizioni meteorologiche da incubo che spesso portano anche a danni allo stesso camion come già accaduto a Piero o, addirittura, come capitato ad alcuni colleghi agli impianti frenanti, causando incidenti potenzialmente devastanti.Eppure le difficoltà connesse alla professione vengono sempre meno considerate dalle istituzioni che si limitano a sterili elogi alla categoria che ‘non si ferma’ nemmeno nelle emergenze, garantendo sempre la movimentazione delle merci, degli alimenti, dei farmaci e di tutti i beni di prima necessità del Paese, a servizio di imprese e famiglie. Istituzioni che parallelamente non considerano le peculiarità di alcune attività di autotrasporto e impongono una applicazione orizzontale di norme a volte di per sé discutibili, a partire dal rispetto stringente dei tempi di guida e riposo. E riposare nella cabina di un camion, quando la temperatura esterna è di 45 gradi, diventa un vero e proprio inferno. Eppure, nonostante questo isolamento e la sensazione di abbandono, Piero continua ogni mattina e ogni notte a salire in cabina per affrontare il proprio viaggio e con lui tanti altri colleghi. Un orgoglio silenzioso, ormai infastidito da ogni narrazione retorica, perché consapevole che quando si riceve l’etichetta di ‘eroi’ dalle istituzioni in realtà si è di fronte solo alla ennesima beffa'.