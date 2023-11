'Fermo mezzi pesanti in caso di neve, Anas scarica su autotrasportatori'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Compito di Anas sarebbe innanzitutto quello di mettere in campo una adeguata pulizia di strade e autostrade e non certo quello di anticipare soste forzate ai primi fiocchi di neve - afferma Cinzia Franchini -.

Fortunatamente negli ultimi anni non è nevicato molto, ma visto il costo dei pedaggi per accedere alle autostrade italiane, crediamo sia umiliante dover fare gli scongiuri ogni mattina di inverno sperando che il tempo sia clemente. Inutile ricordare del resto che le famose aree di sosta alle quali Anas si riferisce non sono assolutamente attrezzate per ospitare gli autotrasportatori, i quali sono costretti a fermare i mezzi in condizioni estreme sia d'estate, con cabine che raggiungono temperature torride, così come, specularmente, in inverno. Ormai tutti i camion sono dotati di pneumatici invernali a norma, non si vede dunque perchè continuare a paventare la possibilità di 'sequestrare' gli autisti in aree di sosta anche davanti a precipitazioni minime. Scaricare sugli autotrasportatori le inadempienze di chi è chiamato a gestire la rete stradale non è accettabile'.