'Gasolio supera i due euro al litro: o si tagliano accise o chiudiamo'

'Oggi il costo del gasolio in Italia ha superato i due euro al litro, siamo di fronte all'abbattimento di una soglia non solo psicologica ma che ha riflessi devastanti per la vita delle imprese. E in particolare delle imprese di autotrasporto. Non solo, inizia a emergere con preoccupante evidenza un concreto rischio di carenza di carburante, scenario sconvolgente, rappresentato quest'oggi a diversi associati di Ruote Libere in diverse località di Italia'. A parlare è Cinzia Franchini, portavoce dell'associazione di piccoli imprenditori dell'autotrasporto. 'Chiediamo ancora una volta al ministro Giovannini un intervento urgente per mettere un freno a questa corsa senza fine del prezzo dei carburanti. Una escalation che sta causando effetti devastanti sulle aziende di autotrasporto - continua Cinzia Franchini -. I rischi sono diversi: dal blocco della merce causato dal fermo tecnico degli autotrasportatori non più in grado materialmente di mettere in moto i propri autocarri, alla chiusura di migliaia di imprese, piccole e grandi, ugualmente accumunate dalla insostenibilità della situazione venutasi a creare.