'Infiltrazioni nell'autotrasporto, mercato inquinato dalla corsa al prezzo più basso'

'La decisione del Tribunale di Milano di disporre l’amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della Ndrangheta della filiale italiana di DB Schenker, colosso tedesco della logistica e dei trasporti e della azienda Aldieri spa, dovrebbe rappresentare un momento di riflessione per il settore dell'autotrasporto. Riflessione ancora, per l'ennesima volta auspicata, ma sinora mai concretamente realizzata. Fermo restando il garantismo verso le realtà coinvolte, Schenker Italia e i suoi manager non sono indagati così come non lo sono quelli di Aldieri spa, occorre però interrogarsi, più in generale al di là dei fatti specifici, sugli effetti della radicalizzazione delle organizzazioni criminali nel settore'. A parlare è la presidente dell'associazione autonoma, Ruote Libere, Cinzia Franchini.'Quella delle infiltrazioni della criminalità organizzata è una deriva che inquina profondamente il mondo dell'autotrasporto: un dato di fatto noto ma sul quale si continua a non voler accendere in modo serio i riflettori, a prescindere dalle frasi di rito.'Ecco, proteggere il 'Dna sano' di chi vive di autotrasporto e che sopporta da anni umiliazioni e storture e che deve anche fare i conti con realtà che rispondono a logiche che nulla hanno a che vedere con la concorrenza, sarebbe proprio uno dei compiti delle associazioni di categoria. Eppure, chi ogni giorno viaggia sulle strade italiane sa benissimo che purtroppo a questa responsabilità le vecchie associazioni, impegnate a fornire servizi funzionali al loro sostentamento, hanno abdicato'.