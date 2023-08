Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questo video ci giunge da un associato a Ruote Libere ( Ruote Libere - l'Autotrasporto ). Un autotrasportatore, in attesa del carico, che è testimone di questa inaccettabile realtà.In questo piano inclinato, dove i diritti per i quali si è lottato nei decenni scorsi vengono corrosi ogni giorno, anche il settore dell’autotrasporto è vittima più di altri di tale deriva.Così come nel settore della agricoltura, così in quello dell’autotrasporto la corsa al ribasso del servizio non può e non deve passare su aperture a monovalanza a basso costo.Per dirla in modo diverso non è usando la leva del decreto flussi che si può arginare la carenza di autisti, non è creando nuovi schiavi che si costruisce una società migliore.Cinzia Franchini