'Viabilità Piana Lucca: non si scarichino su camionisti ritardi trentennali'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Luca Menesini, sindaco di Capannori nonché presidente della Provincia di Lucca, insieme al suo assessore alla mobilità, pare abbia chiesto alle associazioni il placet per vietare il transito ai mezzi pesanti due giorni alla settimana - continua Giannasi -.

Comprensibilmente il Comune di Lucca non si è presentato al primo incontro che si è tenuto giovedì scorso e l'auspicio è che dalle associazioni arrivi un secco no a questa proposta come è secco il no di Ruote Libere. Negli scorsi mesi viale Europa è rimasta a lungo chiusa al transito per cantieri e lavori stradali e abbiamo potuto testare con mano come i cosiddetti percorsi alternativi siano estremamente penalizzanti e implichino costi aggiuntivi che le aziende di trasporto, come ben sappiamo, non possono permettersi di scaricare sui committenti. A questo punto chiediamo che all'incontro, convocato tra due settimane dal Comune di Capannori, venga invitata anche una rappresentanza di Ruote Libere per poter esporre in modo chiaro le ragioni del nostro dissenso'.