Al via 'Boostology': parte da Correggio tour di Davide 'Boosta' Dileo

Boosta torna live sui palchi italiani con 'Boostology', grazie agli organizzatori del Festival Mundus si potrà godere della sua musica a Correggio, al Teatro Asioli, domani sera, 9 luglio, dalle 21.15. Il suo primo concerto dopo il lockdown, che il geniale artista torinese definisce 'Un periodo drammatico dal punto di vista sociale'. 'Un periodo in cui ho suonato tanto, ho molti appunti sonori a cui darò un'occhiata per riascoltare e scegliere il meglio di quello che ho prodotto in questi mesi. Magari sarà materiale per i prossimi dischi'.

Boostology è una passeggiata tra pianoforti ed elettronica attraverso i sentieri meno battuti della musica contemporanea del '900, non mancheranno le pietre miliari del suo repertorio pianistico e tanti inediti. 'Una parte consistente del mio concerto' sottolinea Davide. L'Asioli è una location perfetta. 'Amo suonare nei teatri, ne sono innamorato. Il pubblico è rilassato, si concentra e può godere appieno della musica. Sono luoghi con un'anima, nasce un rapporto speciale tra l'artista e chi lo ascolta'.





'C'è voglia di musica, c'è sempre stata. Godersi l'esperienza del concerto, fare il biglietto, recarsi in un luogo speciale e lasciare che le note ti facciano da colonna sonora di quel momento'.

Anche con Boostology, Davide conferma il suo sorprendente talento creativo, un'attitudine artistica nata negli anni '90 con i Subsonica. 'Per la musica italiana, un periodo magico, il cantautorato si è evoluto, l'elettronica è maturata ed è esplosa. La musica ha fatto un passo avanti. C'erano contenuti e molte canzoni avevano una valenza sociale'.





Dopo Correggio, il 17 luglio alle 21.30, Boosta sarà protagonista di un evento speciale al Castello Sforzesco di Milano all'interno della rassegna Estate Sforzesca 2020. Il tour di Boostology proseguirà invece il 24 luglio a Verucchio, in provincia di Rimini col Verucchio Festival, e il 9 agosto a Codroipo (Udine). Sempre in attesa del nuovo disco e del ritorno dei Subsonica.



Stefano Soranna