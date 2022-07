Arti Vive Festival, serata finale con il concerto di Kelly Lee Owens

Quella solierese di oggi, domenica 10 luglio, è l’unica data italiana dell’estate 2022 per Kelly Lee Owens. La producer e songwriter gallese si esibisce in piazza Lusvardi alle ore 21, nell’ambito della serata conclusiva di Arti Vive Festival. Prima di lei sul palco salirà la berlinese Mulay. Ingresso 15 euro.Nel sound di Kelly Lee Owens c’è tutto quello che rende la musica elettronica made in UK un patrimonio culturale universale. Il successo ottenuto dal suo omonimo debutto discografico del 2017 e il secondo disco uscito tre anni dopo le hanno permesso di proporsi a livello internazionale come uno dei nomi di punta della scena, con riferimenti sonori che spaziano con fluidità e irresistibile fascino dalla techno al trip hop, da loop meditativi a composizioni smaccatamente dance e pop.Mulay è invece una giovane e talentuosa singer-songwriter-producer berlinese, il suo suono è caratterizzato da vibrazioni r&b, elettroniche e pop.