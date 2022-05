Bologna, ad AngelicA Festival arriva Suzanne Ciani

Protagonista dell’appuntamento di domani, giovedì 26 maggio, alle 20.30, al Teatro San Leonardo in via San Vitale, 63, è Suzanne Ciani, una delle pioniere della musica elettronica americana, con il progetto Improvisation on Four Sequences, una performance quadrifonica per “quattro sequenze in sedici stadi”, come lei stessa l’ha definita, nella quale abbina un sintetizzatore modulare Buchla 200e all’Animoog di recente invenzione. Le quattro sequenze sono elementi che hanno costituito la materia grezza dei suoi concerti fin dagli anni ‘70: quattro “idee musicali base” (battezzate Keyboard Rotations, Melodic-Rhythmic Reliefs, Vertical Sequencer e String Patch) che rappresentano delle mappe approssimative, che la musicista può scegliere di percorrere liberamente durante la performance, e che ogni volta vengono sottoposte a permutazioni di frequenza, modificazioni timbriche, tecniche di improvvisazione ritmica e di spazializzazione, rendendo ogni esibizione di fatto unica.Suzanne Ciani è una sound-designer e compositrice di musica elettronica e neoclassica. Ha pubblicato oltre 25 album, ed è stata la prima donna a essere premiata con un Moog Innovation Award.