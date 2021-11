Bologna, l'etichetta Setola di Maiale presenta gli ultimi due album

Domani, 4 novembre, appuntamento al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo con l’etichetta Setola di Maiale che in un doppio set presenta dal vivo gli ultimi due album pubblicati; apre la serata, alle 19, il compositore e pianista Giuseppe Giuliano con Piano works for Maderna, una selezione di brani per pianoforte composti per il centenario della nascita di Bruno Maderna. A seguire, Thollem McDonas − pianista, cantautore e compositore americano − introduce al pubblico italiano A day in the leap.Questo concerto presenta una selezione di brani per pianoforte composti per il centenario della nascita di Bruno Maderna (Venezia, 21 aprile 1920 – Darmstadt, 13 novembre 1973) e successivamente incisi da Giuseppe Giuliano nel corso del 2021 per il cd Giuseppe Giuliano plays Piano Works for Maderna pubblicato da Setola di Maiale.Giuseppe Giuliano, nato a Roma, lavora in tutto il mondo come compositore, pianista, improvvisatore e proiezionista del suono. Sue composizioni sono state presentate in prima assoluta in sedi prestigiose quali Centre Georges Pompidou, Cité de la Musique Paris, Ircam, Internationale Ferienkurse Darmstadt, Teatro alla Scala di Milano, Autumn Festival Moscow, Festival Sound Ways Saint Petersbourg, Akiyoshidai Festival Japan, Berkeley University San Francisco, Biennale di Venezia, Melbourne University, Sydney University, Elektron Festival Stockholm, Musica y Escena Mexico City, Berliner Ensemble, Huddersfield Festival, Accademia Filarmonica Romana, Teatro La Fenice Venezia, Gouldbenkian Foundation Lisboa, Teatro Carlo Felice Genova, Dresden Musiktage, International week of new music Bucarest, Gaudeamus, CCCBarcelona, RAI Radio 3, BBC London, Radio France, SWF e WDR Germania, NHK Japan.Thollem McDonas è un pianista, tastierista, compositore, improvvisatore, cantautore, attivista, autore e insegnante, perpetuamente in viaggio. Ha trascorso la maggior parte della sua vita tra il Nord America e l’Europa, percorrendo e cancellando i confini delle barriere musicali, geograficamente e culturalmente. Il suo è un lavoro in continua mutazione, che si evolve e risponde ai tempi e alle esperienze fatte, sia come solista che in collaborazione con centinaia di artisti, attraverso idiomi e discipline diverse.Nato e cresciuto nella Bay Area di San Francisco, Thollem è conosciuto internazionalmente come pianista acustico nei mondi della musica contemporanea non accademica e del free jazz, come vocalist della band italiana agit-punk Tsigoti, e come tastierista elettronico attraverso una moltitudine di progetti. Dal 2005 si è esibito in oltre 1.500 concerti in Nord America ed Europa come solista e in collaborazione con altri musicisti, ballerini e registi di cinema. In qualità di leader o co-leader, Thollem ha pubblicato quasi 70 album su 21 diverse etichette d’avanguardia con il plauso della critica internazionale, a suo nome o con nomi come Pauline Oliveros, Michael Snow, Gino Robair, Stefano Giust, Lukas Ligeti, Stefano Scodanibbio, William Parker, Nels Cline e molti altri.