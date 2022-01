Bomporto: 'I Giganti' aprono la seconda parte della rassegna film d'es

A cura di ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, domenica 9 gennaio al via anche la seconda parte della rassegna per famiglie con “Ainbo – Lo spirito dell’Amazzonia”. Tra gli altri titoli d’essai, “Tre piani” di Nanni Moretti, “Il potere del cane” di Jane Campion, “Cry Macho – Ritorno a casa” di Clint Eastwood. Inizio film serali ore 21, pomeridiani per ragazzi ore 16.30. Ingresso unico per tutti 5 euroOtto film d’autore italiani e stranieri tra i più apprezzati da critica e pubblico in questa stagione cinematografica in proiezione serale al venerdì, e quattro film per tutta la famiglia alla domenica pomeriggio.del regista sardo Bonifacio Angius inizia domani venerdì 7 gennaio 2022 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) la seconda parte della rassegna di film d’essai curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, mentre domenica prossima 9 gennaio 2022 con il film d’animazione “Ainbo – Lo spirito dell’Amazzonia” di Richard Claus e Josè Zelata al via la seconda parte della rassegna cinematografica per famiglie. Biglietto unico 5 euro, proiezioni per adulti alle 21 e per ragazzi alle 16.30.Persone che si conoscono da lungo tempo e che potrebbero anche definirsi amici si ritrovano in casa di uno di loro. Tra consumo di droghe e confronti tinti di disillusione nei confronti dell’esistenza procedono verso un redde rationem finale. Con “I giganti” Bonifacio Angius prosegue la sua ricerca totalmente indipendente da anarchico individualista (come lui stesso si definisce) di un cinema che, al contempo, sia profondamente radicato nella sua terra ma anche traducibile sul piano universale. Perché la Sardegna è ricca delle cosiddette ‘tombe dei giganti’ così denominate per le loro dimensioni e intorno alle quali si sono costruite le più diverse teorie. I protagonisti che agiscono sullo schermo di gigantesco hanno solo ormai una profonda disperazione che cerca rifugio nella perdita di lucidità garantita dall’assunzione di stupefacenti. Non siamo però né in una città degli Usa né in una villa dei dintorni di Parigi. Siamo nella campagna sarda ben lontana dai possibili romandi a “Le iene” o a “La grande abbuffata” (in questo caso di droghe). Se si dovesse fare un’associazione la si potrebbe riferire al Sartre di “A porte chiuse” con quella porta da cui si finisce con il non uscire e con la conquistata consapevolezza che, ancora una volta e forse ancora di più, “L’inferno sono gli altri”. (Giancarlo Zappoli, MyMovies).si racconta della tredicenne Ainbo che, abilissima cacciatrice, è la migliore amica di Zumi, figlia del capo tribù e prossima a prenderne il posto. La vita della comunità, però, è minacciata da una maledizione e da Jacuruna, il demone più spaventoso della foresta. Quando le appaiono accanto i suoi due spiriti guida, il tapiro Piro e l’armadillo Dillo, Ainbo capisce che tocca a lei salvare la tribù e si mette in viaggio alla ricerca della magica radice in grado di spezzare la maledizione.“Tre piani” di Nanni Moretti (14 gennaio), “Il materiale emotivo” di Sergio Castellitto (21 gennaio), “Il potere del cane” di Jane Campion (28 gennaio), “Il bambino nascosto” di Roberto Andò (4 febbraio), “Cry Macho – Ritorno a casa” di Clint Eastwood (11 febbraio), “I profumi di madame Walberg” di Grégory Magne (18 febbraio) e “Petite maman” di Celine Sciamma (25 febbraio).Questi i titoli per ragazzi: “Baby Boss 2: affari di famiglia” di Tom McGrath (23 gennaio), “I Croods 2 – Una nuova era” di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford (6 febbraio) e “Il giro del mondo in 80 giorni” Samuel Tourneux (27 febbraio).