Borgogioioso, al fianco delle donne contro la violenza

Il Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi ospiterà diverse iniziative nel mese di novembre dedicate alla cultura femminile, al dialogo con i clienti e allo shopping con un concorso a premi.

Oggi è stata inaugurata, nella galleria del Centro Commerciale, “Le idee e le azioni delle donne”, un’esposizione che illustra il ruolo delle donne dal dopoguerra ad oggi basata su documenti storici, a cura di Ermanno Zanotti. Avvalendosi di materiale originale, il curatore documenta l’attività delle donne, protagoniste dei grandi eventi storici e nella quotidianità, toccando diversi ambiti: la Resistenza, l’impegno politico e sociale fino al tema molto attuale della lotta per contrastare la violenza di genere. L’iniziativa si avvale del patrocinio dell’Unione Terre d’Argine ed è promossa, oltre che da Il Borgogioioso, da COOP Alleanza 3.0, dal Centro Antiviolenza Vivere Donna onlus, dall’UDI (Unione Donne in Italia), dall’Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena e dal Circolo Filatelico Culturale A. Tassoni. La mostra resterà in galleria fino all’8 novembre e sarà visitabile negli orari di apertura del Centro Commerciale. Per tutto il mese di novembre, acquistando prodotti a marchio Solidal Coop, si potrà contribuire a sostenere i centri e le associazioni antiviolenza del territorio; inoltre dal 24 al 30 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si ricorda il 25 novembre, una campagna speciale a favore dei centri antiviolenza con l’acquisto di Confetture Frutti Pace.

Sempre da oggi, e fino all’8, verrà realizzato un sondaggio d’opinione rivolto a tutti i clienti per misurare il sentiment in questo periodo difficile, a chi parteciperà alla rilevazione un buono omaggio validi per una colazione presso il Ristopoint Ipercoop e Caffè Diemme. L’iniziativa vuole anche sostenere i due bar attivi nella galleria de Il Borgogioioso che come tutti i pubblici esercizi sono sottoposti alle limitazioni orarie dell’ultimo DPCM.

Dal 7 al 22 novembre, tutti i sabati e le domeniche, sarà riproposto il concorso a premi: con un acquisto minimo di 1€ si possono vincere fino a 100€ in buoni acquisto. La postazione dove tentare la fortuna sarà allestita nella galleria del Centro Commerciale dalle 10 alle 20.