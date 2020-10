Carpi, Ne vale la pena ospita Joe Bastianich

Sarà Joe Bastianich il prossimo ospite di 'Ne vale la pena', la rassegna di eventi cultturali a Carpi moderata da Pierluigi Senatore. Mercoledì 14 ottobre Bastianich presenterà il suo libro 'Le regole per il successo' alle 21 al Teatro comunale di Carpi.Il padre di Bastianich, emigrato dall'Istria per cercare fortuna negli Stati Uniti, aprì un ristorante italiano nel Queens e per molti anni lo gestì rimanendo fedele a poche, imprescindibili regole. Il giovane Joe imparò a seguirle alla lettera: osservando il padre e lavorando al suo fianco, capì che un centesimo risparmiato è un centesimo guadagnato, anche se la qualità è qualcosa su cui non si deve mai lesinare; che il cliente ha sempre ragione, ma fino a un certo punto (e a volte è addirittura il caso di cacciarlo senza troppi complimenti); che per lasciare il segno bisogna osare e seguire il proprio istinto, perché un'idea innovativa, se ben sviluppata, potrà rivelarsi vincente.Joe Bastianich ha fondato la propria carriera sugli insegnamenti del padre, sulle regole 'di un immigrato arrivato a New York senza un soldo, ma con le idee molto chiare su cosa sia il successo e come ottenerlo'. Sono principi semplici ma indispensabili, che Bastianich ha deciso di esporre per la prima volta nelle pagine di questo libro. Attraverso aneddoti familiari e personali, l'autore ci accompagna alla scoperta del suo metodo e ci invita a seguire i consigli del Restaurant Man, anche se non possediamo un ristorante e lo spirito imprenditoriale non è proprio il nostro forte. Perché - parola di Bastianich - 'le regole elaborate da un immigrato istriano, proprietario di un ristorante italiano a conduzione familiare con sessanta coperti nel Queens, possono essere applicate a ogni ambito della vita o degli affari'.L'appuntamento successivo con Ne vale la pena è fissato sabato 17 ottobre quando alla Sala delle vedute di Palazzo Pio a Carpi arrivano Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni con il loro 'Grande libro della Formula 1'.L'ingresso agli incontri è libero ma la prenotazione è obbligatoria allo 059.642131