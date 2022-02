Ciclone Drusilla: Carpi recupera la data ed è tutto esaurito

Teatro Comunale 'tutto esaurito' a Carpi, sabato 12, per Drusilla Foer. Lo segnala il Comune. Interpretata dall'attore Gianluca Gori, suo 'alter ego', Drusilla arriva in città pochi giorni dopo il boom al festival di Sanremo con 'Eleganzissima', spettacolo inizialmente in programma lo scorso 22 gennaio nell'ambito della stagione 2021-2022 ma poi rinviato per un caso di Covid nella compagnia. Il recital, nato nel 2017 e poi aggiornato, è prodotto dalla Best Sound di Franco Godi con Ater Fondazione: in scena ci sono Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori a clarinetto e sax (sipario alle 21, si entra solo con Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2).