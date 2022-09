Corsi di teatro per ragazzi, e non solo: Blue Rose riapre il sipario

La scuola di Teatro Blue Rose riparte con le iscrizioni ai corsi di teatro di prosa per l’anno accademico 2022/2023, per bambini (9-13 anni), ragazzi (14-19 anni) e adulti (19-99).Le attività sono state presentate stamattina alla presenza degli Assessori alla Cultura e Politiche giovanili Andrea Bortolamasi per il Comune di Modena e Davide Dalle Ave per il Comune di Carpi, di Sabrina Gasparini Presidente provinciale ACLI spettacolo e Angelo Santimone Presidente Associazione Teatro Tempio.La Scuola è diretta da Daniele Sirotti, attore, regista e formatore e propone corsi di teatro e di prossa presso il Teatro Tempio di Modena e il Teatro cinema Aristondi Carpi (Loc. San Marino).“Stiamo crescendo e questo è un segnale positivo, perché veniamo da due anni difficili, di lezioni che abbiamo proseguito anche online, di isolamento e chiusura emotiva.Il Teatro di prosa è quel teatro fatto di battute, copioni, dialoghi e specchio del reale e frequentare un laboratorio teatrale significa ritagliarsi un momento di gioco, di serissimo gioco a 'facciamo finta che...”, ma significa anche conoscere persone nuove, assecondare una inclinazione naturale o una passione, misurarsi in un contesto collettivo per superare atteggiamenti di timidezza, migliorare la capacità di memorizzazione, di interpretazione e di parlare in pubblico.La Scuola da questo anno offre anche un corso maggiormente tecnico, con insegnamenti di dizione e altre tecniche espressiva, per gli alunni che hanno maturato già esperienze formative significative.Le giornate di open day con lezione gratuita si terranno per tutto il mese di settembre sia a Modena ( che a Carpi, ed è possibile prenotare la presenza attraverso il form disponibile sul sito www.blueroseteatro.it;Daniele Sirotti è anche Presidente di Accademiamo aps e regista della Compagnia del Sidro una compagnia amatoriale stabile, recentemente costituita, di cui fanno parte una ventina di attori non professionisti, che oltre ad una grande passione, hanno esperienza e competenze. La compagnia anche quest’anno proporrà alcuni spettacoli per la cittadinanza e le scuole.Il Teatro Tempio è sede di una proposta multidisciplinare che si sta consolidando, grazie al lavoro della Associazione Tempio, diretta da Angelo Santimone e questo contribuisce ad aumentare i flussi di frequentazione della Zona Tempio e a riqualificarla.“Il Teatro Tempio è un posto magico con spazi eccezionali, un teatro da 130 posti, diverse aule, un cortile attrezzato; abbiamo un progetto grande, che portiamo avanti con tante realtà culturali, mosse prima di tutto dalla passione, a Modena il fermento culturale c’è” evidenzia Angelo Santimone.“Presiedo 15 circoli, fortemente motivati, che hanno resistito alla riforma del terzo settore e lavorano con determinazione e coraggio”, chiosa Sabrina Gasparini.