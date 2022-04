De Gregori live a Nonantola

Un’occasione speciale per tutto il suo pubblico che potrà ascoltare live alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana.Questi i 4 appuntamenti speciali del “DE GREGORI & BAND LIVE – THE GREATEST HITS”:- 20 aprile al Vox Club di Nonantola (MO)- 23 aprile alla Casa della Musica di Napoli (opening act Filo Vals)- 28 aprile all’Atlantico Live di Roma (opening act Filo Vals)- 29 maggio all’Alcatraz di Milano (opening act Filo Vals)Per informazioni sui biglietti: www.friendsandpartners.it.

