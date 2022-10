'Et voila' et voila', magia, magia...' concerto di Marinelli e Togni

Un rapporto umano e artistico lungo 13 anni, Tommy Togni e Roberto Marinelli si conoscono grazie all'avventura di musica e teatro di Villa Igea a Sassuolo. Tommy insieme alla Dottoressa Lucia Zanni scoprono il talento artistico di Roberto e non possono che constatare la validità terapeutica del canto. Ci sono anche alcune apparizioni live, una molto importante, alcuni anni fa all'Ex Lavatoio di Vignola. Finalmente è uscito anche il primo libro/cd del duo Togni/Marinelli, grazie al circolo Ribalta di Vignola, a Franco e Renzo Longagnani. Un'importante testimonianza di come la musica sia una terapia straordinaria, una passione, che per Roberto Marinelli è diventata una vera e propria risposta ad un disagio personale. Il concerto si terrà sabato al Centro Culturale Polivalente di via Maggio, Marano sul Panaro alle 20 circa prima del concerto di Giorgio Canali.