Fai la cosa giusta, domani sera si comincia con Gratteri e Nicaso

Primo appuntamento domani con la rassegna 'Fai la cosa giusta' promossa dal Comune di Castelfranco e che quest'anno si terrà online a causa della emergenza Covid ( qui tutti gli appuntamenti ). Pierluigi Senatore alle 21 di domani in diretta sulla pagina Facebook del Comune intervista Nicola Gratteri e Antonio Nicaso che presentano il libro Ossigeno illegale. L’emergenza Coronavirus rappresenta per le mafie una grande opportunità. C’è, infatti, il rischio concreto non solo che le mafie approfittino della crisi di liquidità delle aziende e dei lavoratori rimasti a casa per iniettare soldi illeciti, con tassi usurai, ma che, in mancanza di controlli puntuali e una mappatura dei settori a rischio, intercettino i fondi destinati al rilancio del Paese.