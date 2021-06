Ferrara Summer Festival all'insegna di Zucchero

Una ventina di artisti e band del calibro di Zucchero, Subsonica, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Francesco De Gregori e Max Pezzali, prevendite 'già al 90% sui maggiori concerti, un centinaio di aziende coinvolte, un maxipalco da 18 metri di larghezza per 12 di altezza, capienza portata dai 1.800 (del 2020) ai 1.900 partecipanti di quest'anno e nuovi software per tracciabilità, sicurezza e servizi'. Con queste premesse, e con la grande novità del concerto del 18 luglio di Zucchero - che ha scelto proprio Ferrara per una delle tre date italiane del suo tour europeo - il Ferrara Summer Festival si prepara alla partenza, in programma giovedì.Nomi e numeri, quelli dell'edizione 2021 della rassegna, che fanno ovviamente sorridere il sindaco Alan Fabbri, convinto che 'quest'anno il Ferrara Summer Festival ci farà assaporare il ritorno alla normalità, in sicurezza, sognando un'edizione 2022 senza distanziamenti'.