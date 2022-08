Festival dei monti risonanti: la musica celtica a Montecuccolo

Tutto pronto per la grande musica celtica al Castello di Montecuccolo di Pavullo nel Frignano. Questa sera, sul palco, Willos' - irish folk music, protagonista di un concerto in acustico. Le ultime novità meteo hanno indotto a non installare l'impianto di amplificazione all'aperto e il concerto si terra in acustica. Modifica anche per la presentazione del libro prevista oggi. L'appuntamento con la presentazione del libro Il mistero del mago Merlino sarà sostituito dalla presentazione di un testo di Francesco Benozzo che eseguirà anche alcuni brani con la sua arpa celtica. Domani, sabato 20 agosto, nel contesto di previsioni meteo in netto miglioramento, alle ore 17 la presentazione del libro 'Re Artù: la storia, le laggende, il mito', con Paolo Gulisano. Dalle ore 21,30, sempre con accesso gratuito, il concerto delle Green CloudsSul posto, punto con Birre artigianali e punto ristoro alla Vetusta Locanda del Castello di Montecuccolo