Festival Mundus compie 25 anni e festeggia con oltre 30 concerti

I primi appuntamenti disono assolutamente imperdibili, si apre lunedì 6 luglioe si prosegue giovedì 9 luglio con. Oltre 30 concerti (molto più numerosi rispetto al passato) organizzati danelle piazze e nei cortili tra Modena e Reggio Emilia con alcune ‘new entries’: Carpi, Casalgrande, Correggio, Gombola, Maranello, Mirandola e Scandiano.L’intento di, ideatore di questa rassegna, era quello di far conoscere culture 'diverse', nelle sue espressioni migliori, nel linguaggio che ci accomuna tutti, quello musicale. Anche quest'anno l'obiettivo è stato raggiunto.Per questo importante traguardo si segnalaorganizzato dal Teatro dei Venti di Modena. Quattro gli appuntamenti proposti nell’ambito di Trasparenze che si svolgeranno nel suggestivo borgo di Gombola, frazione di Polinago sull’Appennino modenese. con una anteprima assoluta: venerdì 31 luglio alle 22si raccontano e cantano; alla stessa ora sabato 1° agosto sarà la volta decon musiche di Nino Rota e Mascia Foschi voce recitante; venerdì 7 agosto invece alle 21.30, mentre in anteprima assoluta sabato 8 agosto alle 19 e alle 21tratto dai racconti del libro culto di Anna Maria Ortese “Il mare non bagna Napoli”.Il programma completo lo potete consultare sul sito ed è consigliabileIngressi gratuiti e a pagamento (a 5.00, 8.00 e 10.00 euro), nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19. Tutti i biglietti sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.