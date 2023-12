Modena festeggia i 90 anni di Franco Fontana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’evento, che sarà inaugurato con i saluti istituzionali da parte del Comune di Modena, di Unimore Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e di Fondazione di Modena, sarà introdotto da Lorenzo Respi, direttore mostre e collezioni di FMAV e vedrà il giornalista culturale Nicolas Ballario, conduttore per Radio Rai e Sky Arte, tra gli altri, conversare con il maestro Franco Fontana, raccontando temi, pratiche, incontri, idee e futuro di un grande protagonista della fotografia internazionale.

Franco Fontana nasce a Modena il 9 dicembre 1933. Comincia a fotografare alla fine degli anni 50 dedicandosi a un’attività̀ amatoriale. La sua prima mostra personale è a Modena nel 1968 e data da quell’anno una svolta sostanziale nella sua ricerca. Ha pubblicato oltre 60 libri con diverse edizioni italiane, giapponesi, francesi, tedesche, svizzere, americane e spagnole. Ha esposto in tutto il mondo in Gallerie e Musei con oltre 400 partecipazioni tra collettive e personali. Le sue opere sono in oltre 50 collezioni di Musei in tutto il mondo fra i quali il Maxxi di Roma, il Ludwig Museum di Colonia, il Museo Nacional de Bellas Artes- Buenos Aires, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il Metropolitan Museum di Tokyo, il Museé d’Art Moderne di Parigi, il Museo de Arte San Paolo in Brasile, la Kunsthaus Museum di Zurigo, il Victoria & Albert Museum di Londra, Il Museum of Fine Arts di Boston, la National Gallery of Pechino in Cina, The Australian National Gallery a Melbourne, per citarne solo alcuni. Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti internazionali.