Francesca Alinovi, un genio da riscoprire

Bel successo per la serata dedicata a Francesca Alinovi, la grande critica d'arte uccisa a 35 anni il 12 giugno del 1983 nel suo appartamento di Bologna. Al Teatro Drama proiezione del documentario 'I am not alone anyway' curato da Valentina Santi, un'opera già fondamentale viste la tante testimonianze di amici e collaboratori di uno dei più strepitosi talenti che il nostro paese abbia avuto nel Novecento. Notevole anche il recupero di alcuni nastri con le voci di Francesca, Keith Haring, Rammellzee e Kenny Scharf; come quello di tantissime foto, tutte trovate in casa della sorella. La foto di Keith Haring che dipinge un passeggino di un'inconsapevole mamma romana nei pressi de il Palazzo delle Esposizioni durante la mostra Arte di frontiera (1984) è fantastica. Francesca fu la prima a portare in Europa quella generazione di artisti americani, ora il suo lavoro è pressoché dimenticato. Rivedere i video delle Settimane Internazionali della Performance di Bologna fa ben comprendere che ai giorni nostri parole come avanguardia, creatività, sperimentazione siano state volutamente cancellate. Non mi pare di aver letto il nome della Alinovi nel programma di Parma 2020 (sua città di nascita), spero di essermi sbagliato.

Il documentario, come sottolineato dalla sua ideatrice, deve essere occasione di riscoperta del patrimonio che ci ha lasciato Francesca. In questa ottica la pubblicazione del libro Francesca Alinovi a cura di Matteo Bergamini e di Valentina Santi, che contiene una selezione del materiale prodotto dalla Alinovi in quegli anni (in alcuni casi inedito). Io ne ho subito ordinate due copie. Complimenti al Teatro Drama per l'organizzazione della serata, è sempre più difficile trovare a Modena iniziative culturali di qualità. Non a caso, tra il pubblico, nessun volto noto.



Stefano Soranna