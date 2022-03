Domani, venerdì 25 marzo alle 17.30, al Teatro San Carlo con la professoressa Emanuela Magno dell’Università di Padova si terra una conferenza sul Sutra del Loto. Il rinnovamento del dharma nel buddhismo mahayana.La conferenza prenderà in esame il Sutra del Loto (Saddharmapundarika-sutra), uno dei testi più significativi del buddhismo Mahayana. Con il termine sanscrito Mahayana (grande veicolo) si intende un insieme di insegnamenti e di scuole buddhiste che proclamano la superiorità spirituale della via del bodhisattva rispetto a quella dell’arhat prevista dal buddhismo originario (Hinayana, piccolo veicolo). Mentre l’arhat è un individuo che sceglie la vita monacale e che si dedica innanzitutto alla salvezza personale, il bodhisattva può anche essere un laico e fa voto di operare per la salvezza di tutti gli esseri.Composto tra il I e il II secolo d.Emanuela Magno è professoressa di Storia della filosofia buddhista presso l’Università di Padova ed è socia fondatrice e redattrice di «Simplegadi. Rivista di filosofia interculturale». Studiosa delle tradizioni intellettuali e religiose sudasiatiche, oltre che dei rapporti tra le filosofie occidentali e quelle indiane, ha pubblicato: Introduzione all’estetica indiana. Arte e liberazione del sé (Milano 2009); Nagarjuna. Logica, dialettica e soteriologia (Milano 2012); Pensare l’India (Milano 2012); La via indiana alla meditazione (Milano 2020).