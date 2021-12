Jugostorije, una serata a 30 anni dalla guerra in ex-Jugoslavia

Un incontro pubblico che avrà i contorni di una conferenza in musica, con l’obiettivo di raccontare le origini del deflagrare del conflitto che ebbe origine trent’anni fa, nel 1991, al di là dell’Adriatico.A condurre la serata ci sarà Marcello ‘Targi’ Parmeggiani (), presidente del Comitato Gemellaggi Castelnuovo Rangone e Gregorio Piccin, giornalista de Il Manifesto e grande conoscitore delle dinamiche dei Balcani, che esploreranno motivi, interessi politici ed economici e ragioni storiche e il divampare dei nazionalismi per capire come si diffonde odio e scoppiano le guerre. Con testimonianze, interventi, musica e frammenti di vita di qua e al di là dell’Adriatico. Lo scopo è duplice: cercare di ricordare per chi c’era e divulgare ai più giovani un momento importante della storia contemporanea dell’Europa e fornire a loro uno strumento in più per riconoscere le trappole della diffusione dell’odio (etnico, politico, religioso, sociale, di classe) in un’epoca come la nostra, amplificato dai social.La parte musicale di Jugostorije è a cura del Flauto Magico di Formigine che ha chiamato per l’occasione il duo formato da Sandra Cartolari ed Alessandra Fogliani che inframezzerà le storie e i racconti con alcuni brani scelti per l’occasione.Per partecipare a Jugostorije è necessario prenotare gratuitamente il proprio posto all’Auditorium Bavieri di Piazza Brodolini 10, presso le scuole medie “Leopardi” di Castelnuovo Rangone. Biglietti gratuiti su Eventbrite a questo indirizzo.Gli ingressi sono regolati dalla presentazione obbligatoria del Green Pass. Inizio serata ore 20.30.