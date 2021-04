La macchina Meravigliosa, l'organo a canne: presentazione alle Calvino

Lunedì 26 aprile alle 9.30, presso la scuola secondaria di primo grado Calvino, alla presenza dell’assessore all’istruzione del Comune di Modena, Grazia Baracchi, il professor Stefano Manfredini, insegnante presso l’istituto stesso, presenterà il video didattico “La macchina meravigliosa - l'organo a canne”.Stefano Manfredini, che è uno degli ideatori del video, guiderà gli alunni alla scoperta di questa macchina complessa e meravigliosa che è l’organo a canne.Verranno presentati due degli organi più importanti della nostra regione: l’organo Monumentale dell’Abbazia di San Pietro a Modena e l’Organo Monumentale “Tamburini” della chiesa di San Giovanni in Bosco a Bologna, di cui il professor Manfredi è l'organista titolare.Il video è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena e la Fondazione di Modena.La presentazione, in modalità webinar, è aperta a tutti i genitori degli alunni dell’ IC2 Modena, e a tutte le scuole di Modena, previa prenotazione alla mail dessi@ic2modena.edu.it.Il video sarà successivamente disponibile sul sito dell'istituto

