E anche per quest’ultima serata, alle ore 18.00, il cortile interno di Palazzo Carandini, in via dei Servi. 5, si trasformerà in un salotto letterario con la presentazione del libro “Il Ritorno del Mostro di Modena” di Luigi Guicciardi. Una nuova indagine per il commissario Giovanni Torrisi: un’inchiesta che fa rivivere il ricordo del ‘mostro di Modena’, che tra il 1983 e il 1995 uccise varie prostitute senza mai essere identificato. Le indagini si complicano quando a essere uccisa dal mostro è una donna ben diversa, ricca e influente, nonché amica personale del commissario...Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Altoforno Impasti Agresti, Prime Restaurant Fish, Rucola e Stracchino, Sosta Emiliana, Vasinikò per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.