L'altro volto di Modena in 4 fotografie: Porta e Amendola insieme

'I luoghi dell'intrattenimento, dello sport, gli ambienti che prima della pandemia rappresentavano la socialità, ora sono chiusi'. Parte dalle conseguenze che il Coronavirus ha avuto sulla quotidianità il progetto del fotografo modenese Stefano Porta, 31 anni, svolto nel mese di gennaio 2021, intitolato 'Modena metafisica'.

Attraverso una serie di 4 immagini scattate dentro altrettanti luoghi simbolici come le piscine Dogali, il bowling della Madonnina, il cinema Victoria e lo spazio concerti Off, la serie 'Modena metafisica' ha voluto documentare la nuova realtà indotta dalla pandemia. Le fotografie saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Stefano Porta il 19 febbraio accompagnate dalle didascalie scritte dal giornalista Marco Amendola.

'Questi spazi, avvolti dal silenzio, svuotati dalle proprie attività si rivelano metafisici, assumono nuovi connotati, rivelano altri aspetti che portano a nuove riflessioni. Il silenzio però non deve trasformarsi in un ricordo, ma in un'attesa che ora è in standby: ecco perché ho deciso di documentare con delle immagini fotografiche la situazione attuale. Sono immagini che servono a riflettere, a vedere con occhi diversi gli ambienti della nostra quotidianità cambiata dal Covid 19, continuando a mantenere accesa in noi quella voglia, quella speranza di tornare quanto prima a vivere gli spazi di socialità' - afferma Stefano Porta.