Libera nos: al Victoria di Modena il film che fa luce sugli esorcismi

Venerdì 18 novembre alle 20.30 al Cinema Victoria di Modena verrà presentato il film 'Libera nos. Il trionfo sul male' alla presenza dei registi, i coniugi Giovanni Ziberna e Valeria Baldan.La pellicola porta il patrocinio dell’Aie (Associazione internazionale esorcisti), rendendola di fatto l’unica opera cinematografica ad avere una approvazione ufficiale.'L’idea del film è nata 10 anni fa in seguito alla grazia ricevuta di poter partecipare come ausiliari a diversi esorcismi - spiegano i registi ad Agensir -. Il ruolo dell’ausiliare è quello ricoperto da un laico o da un sacerdote non esorcista che si occupa di assistere l’esorcista aiutandolo sia in maniera logistica, preparando il luogo dove viene fatto l’esorcismo, che nell’assistenza della persona posseduta, tenendola affinché non rechi danno a se stessa o ad altri, e infine partecipando spiritualmente con la propria preghiera interiore.In questa esperienza abbiamo avuto l’occasione di capire cosa sia veramente l’esorcismo ovvero un importante momento di preghiera, molto lontano da quello che la cinematografia ci ha presentato'.Nella pellicola viene riportata anche una testimonianza inedita di Padre Amorth (), il noto esorcista modenese scomparso nel 2016. 'Il film, che si è avvalso della supervisione dell'AIE, intervistando sacerdoti esorcisti, teologi, psichiatri, ha l'obiettivo di essere un utile e corretto strumento di divulgazione per far comprendere l’esorcismo alla luce della Verità evangelica e del Magistero della Chiesa Cattolica - scrive in una lettera l presidente dell’Associazione Internazionale Esorcisti Padre Francesco Bamonte -. E lo ha fatto prendendo le distanze da una cinematografia interessata più all'aspetto orrorifico, sensazionalistico, che cade in superficialità e scorrettezze presentando in maniera distorta e incongruente la figura dell’esorcista e del suo ministero. Il lungometraggio racconta quello che l'esorcismo è veramente: l'esercizio luminoso del mandato di Gesù dato ai suoi Apostoli e ai loro successori di scacciare i demoni nel Suo Nome. L'opera mostra come l!esorcismo cattolico sia soprattutto un momento di preghiera e un atto di carità, in forza del quale, per la fede nel Signore Gesù e l'autorità da Lui conferita alla Chiesa, la Grazia di Dio e la Sua salvezza vincono le tenebre, liberando quanti soffrono a causa dell'azione straordinaria del maligno'.