Marano, Veronica Marchi e NicoNote in concerto per Lady day

Sabato 28 gennaio Veronica Marchi e NicoNote in concerto per Lady day a Marano sul Panaro presso il Centro Culturale (ora Teatro Kia) in via primo Maggio dalle 21.La serata si dividerà in due parti, nella prima si esibirà la cantautrice veronese Veronica Marchi, artista creativa che nei suoi live si contraddistingue per eleganza e autenticità. La seconda parte si arricchirà invece delle sonorità vocali dell’artista NicoNote, voce della band Violet Eves. NicoNote ha prodotto e pubblicato dischi in Italia e all’estero con vari pseudonimi e progetti, ha recitato per registi di teatro e di cinema, creato eventi artistici innovativi, ideato performance sonore tra musica e spettacolo. Due artiste, entrambe sostenitrici del progetto “Lady Day”, inaugurano con i loro brani la collana Le Crisalidi della neonata Lady Day Records.Le esibizioni sono intervallate dalla lettura, da parte delle musiciste, di alcune testimonianze di donne che hanno subito violenza, ma che sono riuscite ad avere il coraggio di tirarsi fuori da situazioni opprimenti e che oggi vivono una nuova vita autonoma e piena. Lady Day celebra le donne grazie al coinvolgimento di associazioni Onlus che si battono per la lotta alla violenza contro le donne. Ogni concerto Lady Day è l’occasione per un confronto e una riflessione su quanto ancora occorre fare riguardo la violenza di genere, che non è solo il femminicidio, ma qualsiasi forma di maltrattamento, minacce o percosse sulle donne. Il concerto “Lady Day” è organizzato da Lilium Produzioni con il patrocinio del Comune di Marano sul Panaro e del Comune di Vignola in collaborazione con il Circolo Ribalta di Vignola.Una parte dei proventi ricavati dal concerto andranno a costituire le Borse Lavoro per donne che hanno subito violenza e che hanno la priorità di ricrearsi una vita serena e autonoma, o donne che hanno bisogno di un aiuto economico concreto perché in difficoltà. Ingresso 20 euro, prevendite presso la libreria indipendente Castello di Carta in via Belloi a Vignola. Dalle 19 in teatro sarà aperto il punto ristoro Art Café a cura del Circolo Ribalta.