Modena, a palazzo dei Musei si promuove il palazzo dei Diamanti

E sarà proprio Danieli, storico dell’arte, a raccontare la mostra che costituisce la prima tappa di un progetto più ampio intitolato “Rinascimento a Ferrara 1471-1598, da Borso ad Alfonso II d’Este” che indaga la vicenda storico-artistica della città nel periodo compreso tra il ducato estense e il successivo passaggio sotto controllo dello Stato Pontificio. Le oltre cento opere esposte in mostra, provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, offrono un’occasione unica per scoprire, o riscoprire, l’arte dei due grandi pittori, interpreti del Rinascimento italiano e di altri protagonisti di quella straordinaria stagione, come Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Guido Mazzoni, Francesco Francia e Perugino.La mostra è aperta fino al 19 giugno, maggiori informazioni sull’esposizione sono sul sito