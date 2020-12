Modena, associazioni culturali: dal Comune altri 89mila euro a pioggia

Nuovi soldi a pioggia e a fondo perduto sono stati stanziati dal Comune di Modena per le associazioni culturali cittadine penalizzate dal Covid. Lo ha disposto il Comune di Modena, con una delibera approvata in Giunta martedì 22 dicembre su proposta dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi (nella foto).

Si stanziano 89mila euro con i quali si raddoppia, a fondo perduto e senza richiesta di ulteriori formalità, l’incentivo per le 40 realtà già beneficiarie del bando di marzo (qui l'articolo) per le attività culturali 2020. In neretto quelle a cui sono andati più di 4000 euro (quindi 8mila in due tranche).

Ecco le associazioni beneficiate:

1. Associazione Amigdala 5.000 euro

2. Archivio Cesare Leonardi 3.500 euro

3. Rosso Tiepido 1.900 euro

4. Same Same Travels 1.100 euro

5. Aes Cranna 3.300 euro

6. Artisti Drama 1.600 euro

7. Instabile 19 2.500 euro

8. Gruppo d'arte Peso Specifico 1.000 euro

9. Puppet House 1.200 euro

10. Associazione Sted 3.700 euro

11. Teatro dei Venti 7.400 euro

12. Associazione Virginia Reiter 500 euro

13. L'Incontro 250 euro

14. Actea 950 euro

15. Amici del Jazz 1.500 euro

16. Amici dell'Organo J.S.Bach 1.500 euro

17. Amici della Musica Mario Pedrazzi 5.000 euro

18. Basilica Metropolitana – Cappella Musicale 700 euro

19. Circolo Culturale Florida 500 euro

20. Corale Gazzotti 850 euro

21. Corale Pancaldi 500 euro

22. Corale Rossini 750 euro

23. Echi della Parola 800 euro

24. Ensamble Mandolinistico Estense 600 euro

25. GMI Gioventù Musicale Italiana - Modena 4.100 euro

26. Il Laureato 1.500 euro

27. Left 4.300 euro

28. Lemniscata 5.600 euro

29. Muse 2.900 euro

30. Musicale Estense 5.600 euro

31. Salotto Culturale Aggazzotti 650 euro

32. CSI 5.000 euro

33. Editori Modenesi 1.300 euro

34. Festival della Fiaba 1.000 euro

35. Paf! Pensieri a Fumetti 900 euro

36. Progettarte 2.700 euro

37. Terra e Identità 700 euro

38. Blu Bramante 250 euro

39. Il Leggio 300 euro

40. Arci Modena Comitato Provinciale 5.600 euro