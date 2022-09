Modena Beat Festival, tre giorni di ricordi e musica

Una tre giorni di musica di alto livello e grande impatto emotivo, che si svolgerà all’interno del Teatro Michelangelo in via Giardini a Modena nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre.Tra i tanti artisti del festival Ricky Portera “la chitarra d’Italia”, e Miss Toni Green blueswoman di Memphis, e tanti altri nomi di rilievo nazionale e internazionale.Altra novità sarà l’apertura della prima serata a cura di 2 giovanissime band (14-16anni) della School of Rock di San Damaso (Modena).Biglietti in vendita ad esaurimento sulla pagina ufficiale del Teatro Michelangelo www.teatromichelangelo.comLa manifestazione è sponsorizzata da “Dr.ssa Vania Franceschelli –Gestioni Fiduciarie”La tre giorni è organizzata dall’Associazione Avanzi di Balera Modenesi, in collaborazione col Teatro Michelangelo, La Lambruscheria di Modena, il sostegno della Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Modena.