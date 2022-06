Modena, domani Fabrizio Tavernelli presenta Algoritmi al Kinder Garden

Dalle 21, domani, venerdì 3 giugno, al Kinder Garden presso il Parco Novi Sad, Fabrizio Tavernelli e il suo complesso presenteranno il nuovo album Algoritmi; come per gli episodi precedenti si tratta di unconcept basato sulla onnipresenza degli algoritmi in ogni ambito della società e dell’esistenza degli umani. L’album si inserisce nel percorso eclettico, esplorando nuove strade musicali e letterarie. “Fabrizio Tavernelli Complesso” proporrà dal vivo il nuovo album con incursioni nel repertorio precedente e toccando episodi salienti degli Afa.Fabrizio Tavernelli, cantante, produttore, musicista, scrittore. Attivo negli anni ’80 con EnManque D’Autre e dal ’93 al 1999 con gli Afa (Acid Folk Alleanza) con i quali incide cinque album dal crossover all’ elettronica per Sugar di Caterina Caselli e Dischi del Mulo/Consorzio Produttori Indipendenti.