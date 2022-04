Modena, 'filosofare' con i bambini in biblioteca

I bambini nelle fasce d’età dai 4 ai 6 anni e dai 7 agli 11 anni, avranno la possibilità di partecipare a laboratori di filosofia curati da educatori professionisti, specialisti di filosofia con i bambini: Prisca Amoroso, Giorgio Borghi, Beatrice Gobbi, Sara Gomel e Emma Nanetti.Durante i laboratori i bambini svolgeranno diverse attività legate alla riflessione filosofica: costruiranno una mappa fatti di pensieri, riflessioni e desideri, si immergeranno nelle parole e nelle immagini di albi illustrati e rifletteranno sulle emozioni e sull’identità, scoprendo come comunicare i propri sentimenti agli altri.'Siamo a un nuovo inizio. Finalmente ritorniamo a svolgere le nostre giornate di filosofia con i bambini nelle biblioteche di Modena e provincia - spiega Carlo Altini, Direttore scientifico della Fondazione Collegio San Carlo -. Anche lo scorso anno, in estate, avevamo svolto numerosi laboratori di questo tipo ma in date sparse e diverse, mentre quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo organizzato tre giornate nelle quali saranno molte le biblioteche che parteciperanno, tutte insieme. In questo modo è possibile riconfermare l’idea che la filosofia con i bambini consiste in un lavoro collettivo non solo durante i laboratori, quando i bambini discutono e giocano insieme intorno a un problema iniziale posto dai nostri educatori, ma anche nella circolazione di questa pratica educativa sull’intero territorio provinciale, in modo da contribuire ad affrontare questioni cruciali come l’ambiente, il rispetto, la responsabilità, l’autonomia'.'Parlare delle proprie emozioni è difficile per tutti, grandi e piccoli. Ma riuscire a comunicare i nostri sentimenti è importantissimo, sia per imparare a conoscerci meglio sia per rapportarci agli altri in modo autentico – afferma Emma Nanetti, animatrice di FilosoFare. Un laboratorio di filosofia sul tema delle emozioni può aiutare i bambini a capire che non c’è niente di sbagliato in quello che proviamo – anche se è diverso da ciò che provano gli altri.Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione, da effettuare presso le biblioteche aderenti al progetto attraverso i numeri telefonici indicati nel programma. L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti.