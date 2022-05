Modena, Francesco Borgonovo questa sera parla di Alexandr Dugin

Questa sera alle 21,15 a Modena presso Villa Pignatti Morano Strada Chiesa Saliceta San Giuliano 22/2, il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo e l'editore Maurizio Murelli presenteranno il libro del filosofo russso Alexandr Dugin 'Contro il grande Reset-Manifesto del grande risveglio'.'Il testo, partendo dalle tesi del fondatore del Forum di Davos Klaus Schwab che ha delineato l'evoluzione della globalizzazione capitalista dal punto di vista economico, sociale e geostrategico, preannunciando già nel gennaio 2020 la vittoria di Biden, traccia le basi di un vero e proprio 'manifesto di opposizione' dei popoli e delle Civiltà contro le élites globaliste sovranazionali, puntando sulla lotta contro l'unipolarismo di marca anglosassone e contro l'ideologia neo-liberale che è alla base del pensiero globalista. Secondo Dugin Il Grande Reset segna la continuità con le politiche militari aggressive messe in pratica dal neocon americani da alcuni decenni, politiche che hanno l'obiettivo di sostenere l'unipolarismo di marca anglosassone di fronte alla crescita di potenze come la Cina, la Russia, l'India - si legge in una nota della Terra dei Padri che ha promosso l'incontro -. l'Iran, il conflitto che si è intensificato in questi mesi nell'Europa dell'Est è una tappa fondamentale proprio dello scontro tra multipolarismo ed unipolarismo'. Per l'incontro di questa sera i posti a sedere sono esauriti per qualsiasi informazione scrivere a laterradeipadri@gmail.com.