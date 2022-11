Modena, Leone Magiera presenta il libro su Herbert Von Karajan

L'evento, organizzato dal Lions Club Modena Wiligelmo, è in programma martedì 29 novembre alle ore 20 presso il ristorante Vinicio

Il pianista e direttore d'orchestra Leone Magiera presenta il libro su Herbert Von Karajan, maestro della musica classica mondiale del '900 con il quale ha collaborato per anni.

Il libro 'Karajan, ritratto inedito di un mito della musica', pubblicato da La nave di Teseo, si addentra nella personalità più nascosta e segreta del grande maestro austriaco. L'evento, organizzato dal Lions Club Modena Wiligelmo, è in programma martedì 29 novembre alle ore 20 presso il ristorante Vinicio.



Il Lions Club Modena Wiligelmo dopo gli incontri su Luciano Pavarotti e Mirella Freni, conclude il ciclo sui personaggi modenesi di caratura internazionale.Leone Magiera, nato a Modena nel 1934, ha affiancato la sua carriera per lunghi anni insieme a Pavarotti - di cui è stato maestro sin dagli inizi - accompagnandolo per oltre mille serate teatrali dalla prima Bohème del debutto (1961).



Direttore d’orchestra, dirigente teatrale, fra i tanti allievi divenuti celebri, ha avuto Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Ruggero Raimondi e, più recentemente, Carmela Remigio, Fabio Sartori e Mariangela Sicilia. Vasta la sua discografia per le più importanti edizioni.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.